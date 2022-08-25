Запорізька АЕС була відключена від мережі вперше в історії – «Енергоатом»

25 серпня 2022, 16:31

Запорізька АЕС була відключена від мережі вперше в історії – «Енергоатом»

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі. Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».

«Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України – ВЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська" (…) Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції», – йдеться у повідомленні.

В результаті відключення повітряної лінії два працюючі енергоблоки станції відключилися від мережі.

В «Енергоатомі» нагадали, що три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час обстрілу російських військових.

«Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає», – додали в НАЕК.

Ведуться пускові операції щодо підключення одного з енергоблоків до мережі.

Раніше стало відомо, що окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ залишились без електроенергії. Імовірна причина – обстріл Енергодару, результатом якого стала масштабна пожежа навколо міста та пошкодження ліній електропередач.

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