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Оккупированный юг Украины почти полностью остался без электроэнергии

25 августа 2022, 15:01

Оккупированный юг Украины почти полностью остался без электроэнергии

Оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск остались без электроэнергии. Об этом сообщают украинские власти и «чиновники» оккупационных администраций.

Городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что город из-за обстрелов полностью отключен от электро- и водоснабжения.

«Сегодня из-за вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время», - написал Орлов.

Он отметил, что касательно дальнейшей работы Запорожской АЭС и общей ситуации на предприятии ожидается официальный комментарий от НАЭК «Энергоатом».

Как отметили в Бердянском горсовете, вероятная причина обесточивания юга Украины (почти всех оккупированных городов) - обстрел Энергодара, результатом которого стал масштабный пожар вокруг города и повреждение линий электропередач. Здесь остались без света Мелитопольский, Бердянский и другие оккупированные районы Запорожской области.

Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о том, что обесточен не только Мелитополь, но и Херсон.

Оккупационные власти Энергодара заявили, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Они связали отключение электричества с обстрелом территории атомной электростанции.

Обновление:
Орлов сообщил, что благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской АЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения.

Затем начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе.

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