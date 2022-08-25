Украина вернула из РФ 53 ребенка — Верещук

Украина вернула из России 53 ребенка. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.



«Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть», — рассказала минстр.



Также Ирина Верещук отметила, что правительство готовит иски против РФ по фактам так называемого «усыновления» похищенных и вывезенных украинских детей, потому как, по её оценке, «это преступление против нашего государства, против наших детей».

Также минстр напомнила, что по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.

Ранее на сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края РФ россиян призвали усыновить 300 депортированных в Россию украинских детей. В новости также отмечалось, что уже 1 000 детей из оккупированного войсками РФ Мариуполя живут в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.