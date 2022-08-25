Україна повернула з РФ 53 дитини - Верещук

Україна повернула з Росії 53 дитини. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.



«Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося про інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути дитину. 53 дітей таким чином вже вдалося повернути», - розповіла міністр.



Також Ірина Верещук зазначила, що уряд готує позови проти РФ за фактами так званого «усиновлення» викрадених та вивезених українських дітей, бо, за її оцінкою, «це злочин проти нашої держави, проти наших дітей».

Також міністр нагадала, що з приводу викрадення дітей на окупованих територіях на гарячу лінію Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі та знайомі.

Раніше на сайті управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю РФ росіян закликали усиновити 300 депортованих до Росії українських дітей. У новині також зазначалося, що вже 1000 дітей з окупованого військами РФ Маріуполя живуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.