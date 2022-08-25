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Горит территория завода «Стирол» в Горловке

25 августа 2022, 18:52

Горит территория завода «Стирол» в Горловке

В оккупационной администрации Горловки заявили о том, что в результате обстрела горит территория завода «Стирол».

«Мэр» города Иван Приходько опубликовал видео, на котором видно задымление в районе концерна.

По его данным, на территории завода горит трансформаторная подстанция. Также горит кровля предприятия «Трансаммиак».

Завод «Стирол» не впервые попадает под обстрел с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.

В 2018 году в группировке «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.

В 2019 году глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что перед работниками «Стирола» существует задолженность по зарплате.

«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.

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