Горить територія заводу «Стирол» у Горлівці

В окупаційній адміністрації Горлівки заявили, що в результаті обстрілу горить територія заводу «Стирол».



«Мер» міста Іван Приходько опублікував відео, на якому видно задимлення в районі концерну.



На території заводу горить трансформаторна підстанція. Також горить покрівля підприємства «Трансаміак».



Завод «Стирол» не вперше підпадає під обстріл із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До початку бойових дій у 2014 році «Стирол» був одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Європі.



2018 року в угрупуванні «ДНР» оголосили про намір запустити «Стирол», проте пізніше від цієї ідеї відмовилися.



У 2019 році голова «ДНР» Денис Пушилін визнав , що перед працівниками завода існує заборгованість із зарплати.



«Стирол» належить компанії Ostchem українського олігарха Дмитра Фірташа. Після початку бойових дій у компанії заявили про втрату контролю над підприємством.