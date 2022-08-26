Оккупанты «Ураганами» обстреляли Николаевскую область — Ким

Вечером 25 августа российская армия ударила «Ураганами» по Березнеговатской общине Николаевской области. Об этом соссылкой информацию оперативного командования «Юг» и ГСЧС Николаевской области сообщил глава ОВА Николаевщины Виталий Ким.

По его словам, ночью подвергся обстрелу Николаев, информация уточняется.

Как отмечает Ким, 25 августа днем оккупанты обстреливали с. Лупарево Галицыновской общины, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки. Обошлось без пострадавших.

И вчера и сегодня российская армия продолжила атаковать Баштанский район. Виталий Ким сообщил, что были обстреляны села Широкое и Красная Долина Широковской общины. По информации Николаевской ОВА, попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены два сельхозпостройки домохозяйств. Обошлось без пострадавших.

Также Виталий Ким рассказал о продолжающихся атаках территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под обстрел попало пгт Березнеговатое. По информации ОК «Юг», удар был нанесен реактивными системами залпового огня «Ураган». Попадание пришлось по сельскохозяйственным площадям. Обошлось без жертв.

Ранее пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины за прошедшую неделю ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами российской армии.