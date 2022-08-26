Окупанти «Ураганами» обстріляли Миколаївську область — Кім

Увечері 25 серпня російська армія вдарила «Ураганами» по Березнегуватській громаді Миколаївської області. Про це з посиланням на інформацію оперативного командування «Південь» та ДСНС Миколаївської області повідомив голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім.

За його словами, вночі зазнав обстрілу Миколаїв, інформація уточнюється.

Як зазначає Кім, 25 серпня вдень окупанти обстрілювали с. Лупарево Галицинівської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарської споруди. Обійшлося без постраждалих.

І вчора та сьогодні російська армія продовжила атакувати Баштанський район. Віталій Кім повідомив, що були обстріляні села Широке та Червона Долина Широківської громади. За інформацією Миколаївської ОВА, потрапляння були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгосппобудови домогосподарств. Обійшлося без постраждалих.

Також Віталій Кім розповів про атаки території прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило смт Березнегувате. За інформацією ОК «Південь», удар був завданий реактивними системами залпового вогню «Ураган». Попадання припало на сільськогосподарські площі. Обійшлося без жертв.

Раніше прес-секретар оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні України за минулий тиждень ЗСУ знищили сім складів із боєприпасами російської армії.