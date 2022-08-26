На юге Украины за неделю уничтожено 7 складов с боеприпасами армии РФ — ВСУ

На юге Украины за прошедшую неделю ВСУ уничтожили семь складов с боеприпасами российской армии. Об этом сообщила пресс-секретаря оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Так, на этой неделе уничтожены уже 7 складов боеприпасов. Я думаю, что это не завершение недели, есть еще несколько дней, мы еще успеем», - заявила она, отметив, что склады с боеприпасами российской армии являются одними из приоритетных целей украинской артиллерии, в том числе и авиационных ударов.

По информации Натальи Гуменюк, российские войска осуществляют попытки рассредоточивать запасы, потому как почувствовали, что попадания ВСУ точечны и абсолютно прицельны, но ВСУ находит места новой дислокации складов и продолжает их взрывать.

В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что армия РФ также пытается строить дополнительные переправы в Херсонской области после выведения из строя мостов украинскими силами, но, как отметила Гуменюк, «огневой контроль распространяется и на эти объекты». Она сообщила, что после того, как переправы настроят оккупанты, они снова будут повреждены ВСУ.

Напомним, утром 25 августа ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту в оккупированном войсками РФ Херсоне.