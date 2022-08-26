Оккупанты атаковали Донецкую область авиацией, ЗРК «С-300», артиллерией

Российская арми за прошедшие сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса, есть жертвы среди гражданских. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты атаковали Бахмут, Часов Яр, Северск, Красногоровку, Авдеевку, села Зеленополье, Андреевку, Курдюмовку, Екатериновку, Максимилиановку. Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта, среди которых 19 – дома граждан, подудар войск РФ также попали заводской цех и заведение культуры.



Обстрилвали регион российские войска авиацией, ЗРК «С-300», артиллерией.



Сообщается, что второе утро под ударом оккупантов находится Славянск. В результате обстрела загорелся химико-механический техникум. По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают полицейские и спасатели.

Полиция задокументировала 15 военных преступлений войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также правоохранители сообщили, что с их помощью с начала обязательной эвакуации с территории Донецкой области вывезено 10 840 человек, среди них 1810 – дети, 476 – люди с инвалидностью.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.