Оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

На Донбассе на Донецком направлении армия РФ не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.



На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.



На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.



На Бахмутском направлении под огонь оккупантов попали районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы противник вел наступательный бой — успеха не имел.



На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлово, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Зализного и Опытного.



На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали вести огонь возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.



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