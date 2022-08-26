Окупанти атакували Донецьку область авіацією, ЗРК «С-300», артилерією

Російська армія минулої доби обстріляла 10 населених пунктів Донбасу, є жертви серед цивільних. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



Окупанти атакували Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівку, Авдіївку, села Зеленопілля, Андріївку, Курдюмівку, Катеринівку, Максиміліанівку. Зруйновано та пошкоджено 23 цивільні об'єкти, серед яких 19 – будинки громадян, під удар військ РФ також потрапили заводський цех та заклад культури.



Атакували регіон російські війська авіацією, ЗРК "С-300", артилерією.



Повідомляється, що під ударом окупантів перебуває Слов'янськ. Внаслідок обстрілу спалахнув хіміко-механічний технікум. За попередніми даними, люди не постраждали. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

Поліція задокументувала 15 військових злочинів військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також правоохоронці повідомили, що з їхньою допомогою з початку обов'язкової евакуації з території Донецької області вивезено 10 840 осіб, серед них 1810 – діти, 476 – люди з інвалідністю.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.