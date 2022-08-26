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Появились фото последствий обстрела армией РФ Чаплино на День Независимости Украины

26 августа 2022, 12:06

Появились фото последствий обстрела армией РФ Чаплино на День Независимости Украины

Днепропетровская ОВА показала как выглядит поселок Чаплино после удара армии РФ 24 августа. Фото опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«Искалеченная жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибли многие, среди них и двое детей - 6 и 11 лет», — написал Резниченко.

Напомним, 25 августа заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что обстрел войсками России Чаплино Днепропетровской области унес жизни 25 человек.

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