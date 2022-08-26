З'явилися фото наслідків обстрілу армією РФ Чапліно на День Незалежності України

Дніпропетровська ОВА показала, як виглядає селище Чаплине після удару армії РФ 24 серпня. Фото опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.





«Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День Незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років», - написав Резніченко.

Нагадаємо, 25 серпня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що обстріл військами Росії Чаплино Дніпропетровської області забрав життя 25 людей.