Россия усилила деятельность ФСБ на оккупированных территориях востока Украины, потому как поддержка войны населением уменьшается. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты, а люди не идут воевать так как видят, что с фронта не возвращаются соседи и родственники, а в лучшем случае их находят в медучреждениях.

Он рассказал, что на улицах оккупированного Алчевска начали появляться объявления с призывом подарить местной хирургии костыли и инвалидные коляски из-за большого количества раненых.

По словам Сергея Гайдая, поддержка стран запада ВСУ повлияла на превосходство россиян в артиллерии, а потому линия фронта почти замерла и оккупанты два месяца без значительных побед.

За минувшую ночь, как отметили в Луганской ОВА, на востоке Укрианы совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы, а в течение 25 августа около четырех населенных пунктов были обстреляны оккупантами из авиации.

Атаки российских войск, по данным Сергея Гайдай, ВСУ отразили на четырех направлениях.



Также Сергей Гайдай рассказал, что на оккупированных территориях Луганской областя россияне платят за посещение школ, эти деньги, по его словам, можно получить только если отправить ребенка в учебное заведение до 15 сентября.

«Позже – учишся уже безвозмездно, как и во всем мире. Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит. Однако и из оставшихся не все желают учиться по программе врага. Но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональны. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизовать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре станут призывного возраста», — написал глава Луганской ОВА.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют 45% территории Донецкой области.