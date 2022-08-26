На окупованій території сходу України РФ посилила роботу ФСБ — Гайдай

26 серпня 2022, 13:18

На окупованій території сходу України РФ посилила роботу ФСБ — Гайдай

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Сходу України, оскільки підтримка війни населенням зменшується. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів, а люди не йдуть воювати, бо бачать, що з фронту не повертаються сусіди та родичі, а в кращому разі їх знаходять у медзакладах.

Він розповів, що на вулицях окупованого Алчевська почали з'являтися оголошення із закликом подарувати місцевій хірургії милиці та інвалідні візки через велику кількість поранених.

За словами Сергія Гайдая, підтримка країн заходу ЗСУ вплинула на перевагу росіян в артилерії, тому лінія фронту майже завмерла і окупанти два місяці без значних перемог.

Минулої ночі, як зазначили в Луганській ОВА, на сході України здійснено чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети, а протягом 25 серпня близько чотирьох населених пунктів було обстріляно окупантами з авіації.

Атаки російських військ, за даними Сергія Гайдая, ЗСУ відбили на чотирьох напрямках.

Також Сергій Гайдай розповів, що на окупованих територіях Луганської області окупанти платять за відвідування шкіл, ці гроші, за його словами, можна отримати лише якщо відправити дитину до навчального закладу до 15 вересня.

«Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто. Однак й із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку», — написав голова Луганської ОВА.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Збройні сили України контролюють 45% території Донецької області.

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