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ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области — Кириленко

26 августа 2022, 13:14

ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области — Кириленко

Вооруженные силы Украины контролируют 45% территории Донецкой области. Сейчас там проживают около 350 тысяч жителей, а три четверти от того количества, что было до начала полномасштабного вторжения РФ, — эвакуированы. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«На момент полномасштабного вторжения на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, — это примерно 2/3 территории по состоянию на 24 февраля — проживало 1 миллион 670 тысяч населения. Сейчас около 350 тысяч жителей осталось на 45% контролируемой территории», — сообщил Кириленко.

По его словам, оккупанты захватили территорию Мариуполя, Волновахи, часть Волновахского района.

«На 45% проживают около 350 тысяч населения. Три четверти населения области — напомню, это самая густонаселенная область Украины — эвакуированы за весь период полномасштабной войны, то есть за полгода», — сказал Кириленко.

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