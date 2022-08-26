ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области — Кириленко

Вооруженные силы Украины контролируют 45% территории Донецкой области. Сейчас там проживают около 350 тысяч жителей, а три четверти от того количества, что было до начала полномасштабного вторжения РФ, — эвакуированы. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«На момент полномасштабного вторжения на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, — это примерно 2/3 территории по состоянию на 24 февраля — проживало 1 миллион 670 тысяч населения. Сейчас около 350 тысяч жителей осталось на 45% контролируемой территории», — сообщил Кириленко.



По его словам, оккупанты захватили территорию Мариуполя, Волновахи, часть Волновахского района.



«На 45% проживают около 350 тысяч населения. Три четверти населения области — напомню, это самая густонаселенная область Украины — эвакуированы за весь период полномасштабной войны, то есть за полгода», — сказал Кириленко.



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