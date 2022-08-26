В оккупированном российскими войсками Херсоне слышны взрывы

26 августа днем в оккупированном армией РФ Херсоне прогремели взрывы. Российское издание «РИА новости» сообщило, что в городе работает ПВО.

Отмечалось, что было выпущенно около 10 залпов ПВО.



В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что удар пришелся по Антоновскому мосту и опубликовал видео последствий прилета местного телеграм-канала «Ху@ый Херсон».

Ранее пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк подтвердила, что армия РФ также пытается строить дополнительные переправы в Херсонской области после выведения из строя мостов украинскими силами, но, как она отметила, «огневой контроль распространяется и на эти объекты».