В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи

26 серпня 2022, 15:09

В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи

26 серпня вдень в окупованому армією РФ Херсоні пролунали вибухи. Російське видання «РІА новини» повідомило, що у місті працює ППО.

Наголошувалося, що було випущено близько 10 залпів ППО.

У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав по Антонівському мосту і опублікував відео наслідків прильоту місцевого телеграм-каналу «Ху@ий Херсон».

Раніше прес-секретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що армія РФ також намагається будувати додаткові переправи в Херсонській області після виведення з ладу мостів українськими силами, але, як вона зазначила, "вогневий контроль поширюється і на ці об'єкти".

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