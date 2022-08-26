В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи

26 серпня вдень в окупованому армією РФ Херсоні пролунали вибухи. Російське видання «РІА новини» повідомило, що у місті працює ППО.

Наголошувалося, що було випущено близько 10 залпів ППО.



У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав по Антонівському мосту і опублікував відео наслідків прильоту місцевого телеграм-каналу «Ху@ий Херсон».

Раніше прес-секретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що армія РФ також намагається будувати додаткові переправи в Херсонській області після виведення з ладу мостів українськими силами, але, як вона зазначила, "вогневий контроль поширюється і на ці об'єкти".