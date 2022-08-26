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В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»

26 августа 2022, 16:00

В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжили выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом в Херсонской области, его эксплуатация приостановлена. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



Военные рассказали, что ночью позиции ВСУ в регионе оккупанты атаковали вертолетной парой ударных Ка-52, обошлось без жертв. По Николаевскому району российская армия стреляла ракетами С-300, разрушено здание Надбугского профессионального аграрного лицея. Пожар ликвидирован, ранены 2 гражданских лица.

Также ночью обстреляно Широковское общество – из танка, Красногригоревское – тяжелой артиллерией, Марганецкую и Зеленодольскую оккупанты обстреляли «Градами» и «Ураганом». 

По информации Оперативного командования «Юг», парой украинских Ми-8 утром был нанесен удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья. Сообщается к тому же, что ВСУ на юге Украины уничтожили 27 российских военных и 120 мм мобильный миномет, остальные потери оккупантов доразведываются.

«Корабельно-катерная группировка вражеского флота в штормовом Черном море продолжает укрываться за крымским побережьем, держа наготове 2️ надводных и 1 подводный ракетоноситель, снабженные двумя десятками «Калибров», - сообщили в ОК «Юг».

Ранее мы сообщали о ещё одном ударе по Антоновскому мосту в оккупированном войсками РФ Херсоне, который был нанесен 26 августа.

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