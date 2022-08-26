У Херсонській області виведено з ладу міст через річку Інгулець — ОК «Південь»

26 серпня 2022, 16:00

У Херсонській області виведено з ладу міст через річку Інгулець — ОК «Південь»

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжили виконання вогневих завдань, у тому числі щодо забезпечення контролю над Дар'євським мостом у Херсонській області, його експлуатацію призупинено. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».



Військові розповіли, що вночі позиції ЗСУ у регіоні окупанти атакували вертолітною парою ударних Ка-52, обійшлося без жертв. По Миколаївському району російська армія стріляла ракетами С-300, зруйновано будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідовано, поранено 2 цивільні особи.

Також уночі обстріляно Широківське товариство – з танка, Червоногригорівське – важкою артилерією, Марганецьку та Зеленодольську окупанти обстріляли «Градами» та «Ураганом».

За інформацією Оперативного командування «Південь», парою українських Мі-8 вранці було завдано удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки супротивника поблизу Високопілля. Повідомляється, що ЗСУ на півдні України знищили 27 російських військових і 120 мм мобільний міномет, решта втрат окупантів дорозвідується.

«Корабельно-катерне угруповання ворожого флоту в штормовому Чорному морі продовжує укриватися за кримським узбережжям, тримаючи напоготові 2 надводних і 1 підводний ракетоносії, споряджені двома десятками «Калібрів»», - повідомили в ОК «Південь».

Раніше ми повідомляли про ще один удар по Антонівському мосту в окупованому військами РФ Херсоні, який було завдано 26 серпня.

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