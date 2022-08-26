Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел

26 августа 2022, 19:27

РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел

26 августа в Донецке под обстрел попал региональный спортивный комплекс «Олимпийский», сообщают местные паблики.

Сперва появилась информация о задымлении на территории РСК, а позже — видео, на котором показан результат прилета на территорию «Олимпийского». Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, что до оккупации РСК «Олимпийский» был известен как «стадион Бубки», а  также некоторое время был домашней ареной футбольного клуба «Шахтер». После 2014 года на «Олимпийском» проводятся соревнования местных команд под эгидой группировки «ДНР».

Еще по теме

Места
РСК Олимпийский Донецк
События
Обстрел обстрелы на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
16:00
В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»
15:13
Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети — «Энергоатом»
15:09
В оккупированном российскими войсками Херсоне слышны взрывы
14:02
Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ
13:18
На оккупированной территории востока Украины РФ усилила работу ФСБ — Гайдай
11:48
В соцсетях показали очередь на выезд в РФ в оккупированном Новоазовске
11:10
В оккупированной Кадиевке под обстрел попала гостиница с российскими военными
08:57
«ДНР» заявила о двух погибших и шестерых раненых гражданских
08:31
На юге Украины за неделю уничтожено 7 складов с боеприпасами армии РФ — ВСУ
00:48
Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►
00:19
Обстрелы Бахмута, Славянска, Соледара. С заключенных в РФ требуют деньги на «ДНР». Главное за день ►
все новости
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
17:33
Прокуратура рассказала, кого из правоохранителей подозревает в коллаборационизме на Луганщине
16:58
Готовится эвакуация жителей еще в трех областях, кроме Донецкой — Верещук
16:57
СБУ в Донецкой области допросила пленного россиянина
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
16:33
Все в строю: ВСУ используют более 20 HIMARS, M270 и MARS
16:16
Энергетики провели ремонты в 25 населенных пунктах Донетчины
16:00
В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»
15:14
СБУ сообщила о подозрении в военных преступлениях Кадырову и двоим его подчиненным
15:13
Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети — «Энергоатом»
15:09
В оккупированном российскими войсками Херсоне слышны взрывы
14:02
Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ
13:39
Славянск попал под обстрел, пострадали многоэтажки
все новости
ВИДЕО
Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►
26 августа, 00:48
Обстрелы Бахмута, Славянска, Соледара. С заключенных в РФ требуют деньги на «ДНР». Главное за день ►
26 августа, 00:19
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
25 августа, 16:57

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты