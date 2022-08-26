РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел

26 августа в Донецке под обстрел попал региональный спортивный комплекс «Олимпийский», сообщают местные паблики.



Сперва появилась информация о задымлении на территории РСК, а позже — видео, на котором показан результат прилета на территорию «Олимпийского». Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, что до оккупации РСК «Олимпийский» был известен как «стадион Бубки», а также некоторое время был домашней ареной футбольного клуба «Шахтер». После 2014 года на «Олимпийском» проводятся соревнования местных команд под эгидой группировки «ДНР».