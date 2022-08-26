РСК «Олімпійський» у Донецьку потрапив під обстріл

26 серпня у Донецьку під обстріл потрапив регіональний спортивний комплекс «Олімпійський», повідомляють місцеві пабліки.



Спершу з'явилася інформація про задимлення на території РСК, а пізніше відео, на якому показано результат прильоту на територію «Олімпійського». Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, що до окупації РСК «Олімпійський» був відомий як «стадіон Бубки», а також деякий час був домашньою ареною футбольного клубу «Шахтар». Після 2014 року на Олімпійському проводяться змагання місцевих команд під егідою угрупування «ДНР».