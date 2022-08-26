В Донецкой области продлят комендантский час

С началом осени в Донецкой области продлевается комендантский час, написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.



«С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00», — написал Кириленко 26 августа.



Также глава Донецкой ОВА попросил соблюдать установленные нормы, подчеркнув, что «это вопрос личной и общественной безопасности».



Ранее в Донецкой области комендантский час действовал с 22:00 до 04:00.

Сокращенный комендантский час действует на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области с 4 июля.