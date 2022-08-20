На Харьковщине вводят длинный комендантский час на День Независимости

В Харьковской области объявлен продленный комендантский час в течение всего Дня Независимости. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



«В течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиям – это наша безопасность», – написал Синегубов в Тelegram.



Он напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.



«Находитесь дома и не игнорируйте тревогу! День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будет защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны», – призвал Синегубов.



Он также отметил, что с 22 августа комендантский час будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 7:00 следующего дня.



На Харьковщине с 30 мая комендантский час действовал с 22:00 до 6:00.