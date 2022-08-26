У Донецькій області продовжать комендантську годину

26 серпня 2022, 21:40

У Донецькій області продовжать комендантську годину

З початком осені на Донеччині продовжується комендантська година, написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

«З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00», — написав Кириленко 26 серпня.

Також голова Донецької ОВА попросив дотримуватися встановлених норм, наголосивши, що «це питання особистої та громадської безпеки».

Раніше в Донецькій області комендантська година діяла з 22:00 до 04:00.

Скорочена комендантська година діє на підконтрольній українській владі території Донецької області з 4 липня.

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