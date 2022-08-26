СМИ: Политика, размахивающего флагом «ДНР» перед украинцами, хотят уволить из партии Ле Пен

Заместителя французского депутата Лукаса Брока, который в городе Бержерак размахивал флагом «ДНР» проезжая мимо украинских беженцев, осуждают и хотят уволить соратники по ультраправой партии «Национальное объединение». Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Fanceinfo.



Инцидент произошел во Франции 24 августа, когда беженцы отмечали День независимости Украины.



Депутат Серж Мюллер, чьим заместителем является Брок, сказал, что он осуждает и не поддерживает действия подчиненного, но «он, несмотря ни на что, остается молодым человеком, исполненным желаний, идей для нашего движения». Также политик добавил, что каждый может совершить ошибку.



Спустя двое суток, когда об инциденте стало известно на национальном уровне, Мюллер снова высказался.



«У нас были общие ценности. Он казался мне идеальным человеком. Следует быть очень внимательными с людьми вокруг вас», — сказал Мюллер.



Не остался в стороне вице-президент партии «Национальное объединение» Луи Аллио. Он назвал Брока «идиотом» и пообещал, что его уволят.



Как сообщает пресса, Брок не только размахивал флагом «ДНР», но и оскорблял участников акции.



По данным прокуратуры Бержерака, украинцы попытались снять флаг с автомобиля политика. Инцидент закончился разбитым окном авто Брока.



Прокуратура Бержерака начала расследование в отношении заместителя депутата за разжигание ненависти или насилия. Брок подал заявление со своей стороны о повреждении его автомобиля.



Лидером ультраправой партии «Национальное объединение» во Франции является Марин Ле Пен.