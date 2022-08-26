Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

СМИ: Политика, размахивающего флагом «ДНР» перед украинцами, хотят уволить из партии Ле Пен

26 августа 2022, 23:14

СМИ: Политика, размахивающего флагом «ДНР» перед украинцами, хотят уволить из партии Ле Пен

Заместителя французского депутата Лукаса Брока, который в городе Бержерак размахивал флагом «ДНР» проезжая мимо украинских беженцев, осуждают и хотят уволить соратники по ультраправой партии «Национальное объединение». Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Fanceinfo.

Инцидент произошел во Франции 24 августа, когда беженцы отмечали День независимости Украины.

Депутат Серж Мюллер, чьим заместителем является Брок, сказал, что он осуждает и не поддерживает действия подчиненного, но «он, несмотря ни на что, остается молодым человеком, исполненным желаний, идей для нашего движения». Также политик добавил, что каждый может совершить ошибку.

Спустя двое суток, когда об инциденте стало известно на национальном уровне, Мюллер снова высказался.

«У нас были общие ценности. Он казался мне идеальным человеком. Следует быть очень внимательными с людьми вокруг вас», — сказал Мюллер.

Не остался в стороне вице-президент партии «Национальное объединение» Луи Аллио. Он назвал Брока «идиотом» и пообещал, что его уволят.

Как сообщает пресса, Брок не только размахивал флагом «ДНР», но и оскорблял участников акции.

По данным прокуратуры Бержерака, украинцы попытались снять флаг с автомобиля политика. Инцидент закончился разбитым окном авто Брока.

Прокуратура Бержерака начала расследование в отношении заместителя депутата за разжигание ненависти или насилия. Брок подал заявление со своей стороны о повреждении его автомобиля.

Лидером ультраправой партии «Национальное объединение» во Франции является Марин Ле Пен. 

Еще по теме

Организации
Национальное объединение
Места
Франция
Люди
Марин Ле Пен Лукас Брок

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
16:00
В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»
15:13
Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети — «Энергоатом»
15:09
В оккупированном российскими войсками Херсоне слышны взрывы
14:02
Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ
13:18
На оккупированной территории востока Украины РФ усилила работу ФСБ — Гайдай
11:48
В соцсетях показали очередь на выезд в РФ в оккупированном Новоазовске
11:10
В оккупированной Кадиевке под обстрел попала гостиница с российскими военными
08:57
«ДНР» заявила о двух погибших и шестерых раненых гражданских
08:31
На юге Украины за неделю уничтожено 7 складов с боеприпасами армии РФ — ВСУ
все новости
23:14
СМИ: Политика, размахивающего флагом «ДНР» перед украинцами, хотят уволить из партии Ле Пен
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
22:32
В случае аварии на ЗАЭС в Украине хватит препаратов для защиты от радиации — Ляшко
22:15
Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►
21:40
В Донецкой области продлят комендантский час
21:10
Украинские военнопленные смогли отправить письма своим родным
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
17:33
Прокуратура рассказала, кого из правоохранителей подозревает в коллаборационизме на Луганщине
16:58
Готовится эвакуация жителей еще в трех областях, кроме Донецкой — Верещук
16:57
СБУ в Донецкой области допросила пленного россиянина
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
16:33
Все в строю: ВСУ используют более 20 HIMARS, M270 и MARS
все новости
ВИДЕО
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
26 августа, 22:56
Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►
26 августа, 22:15
Турция предлагает вернуть Крым Украине при заключении мира с РФ. «Крым сегодня» ►
26 августа, 00:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты