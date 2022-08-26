ЗМІ: Політика, який розмахував прапором «ДНР» перед українцями, хочуть звільнити з партії Ле Пен

26 серпня 2022, 23:14

ЗМІ: Політика, який розмахував прапором «ДНР» перед українцями, хочуть звільнити з партії Ле Пен

Заступника французького депутата Лукаса Брока, який у місті Бержерак розмахував прапором «ДНР», проїжджаючи повз українських біженців, засуджують та хочуть звільнити соратники по ультраправій партії «Національне об'єднання». Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на Fanceinfo.

Інцидент стався у Франції 24 серпня, коли біженці відзначали День незалежності України.

Депутат Серж Мюллер, заступником якого є Брок, сказав, що він засуджує і не підтримує дії підлеглого, але «він, незважаючи ні на що, залишається молодою людиною, сповненим бажань, ідей для нашого руху». Також політик додав, що кожен може зробити помилку.

За дві доби, коли про інцидент стало відомо на національному рівні, Мюллер знову висловився.

«Ми мали спільні цінності. Він здавався мені ідеальною людиною. Потрібно бути дуже уважними з людьми навколо вас», — сказав Мюллер.

Не залишився осторонь віце-президент партії «Національне об'єднання» Луї Алліо. Він назвав Брока «ідіотом» та пообіцяв, що його звільнять.

Як повідомляє преса, Брок не лише розмахував прапором «ДНР», а й ображав учасників акції.

За даними прокуратури Бержерака, українці спробували зняти прапор з автомобіля політика. Інцидент закінчився розбитим вікном машини Брока.

Прокуратура Бержерака розпочала розслідування щодо заступника депутата за розпалювання ненависті чи насильства. Брок подав заяву зі свого боку про пошкодження його автомобіля.

Лідером ультраправої партії «Національне об'єднання» у Франції є Марін Ле Пен.

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