Утром центр Донецка попал под обстрел

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram

Сегодня утром оккупированный Донецк попал под обстрел. «Прилеты» зафиксированы в центре города.



Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», удары пришлись на бульвар Пушкина. Воронки от взрывов — в частности, у гостиницы Park Inn, где ранее располагалась штаб-квартира ОБСЕ. Также был прилет у одного из корпусов Донецкого национального технического университета.



В «СЦКК ДНР» заявили, что около 05:00 в Ворошиловский район прилетели пять снарядов калибром 155 мм.



Российский «ТАСС» сообщает, что по меньшей мере один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания «администрации» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Загорелось дерево. На месте работают пожарные и газовщики — перебита газовая труба. Отмечается, что возле здания «военной прокуратуры» ощущается сильный запах газа.



В соцсетях люди публикуют последствия обстрела.

Напомним, Ворошиловский район попал под обстрел 23 августа. Тогда было повреждено здание «администрации», гостиница и жилые дома. Погибли четыре человека, 11 были ранены.



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