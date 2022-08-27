Вранці центр Донецька потрапив під обстріл

27 серпня 2022, 08:29

Вранці центр Донецька потрапив під обстріл

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram В окупованому Донецьку. Фото: Telegram

Сьогодні вранці окупований Донецьк потрапив під обстріл. «Прильоти» зафіксовано у центрі міста.

Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», удари припали на бульвар Пушкіна. Вирви від вибухів — зокрема біля готелю Park Inn, де раніше була штаб-квартира ОБСЄ. Також був приліт біля одного з корпусів Донецького національного технічного університету.

У «СЦКК ДНР» стверджують, що близько 05:00 у Ворошиловський район прилетіли п'ять снарядів калібром 155 мм.

Російський «ТАСС» повідомляє, що щонайменше один снаряд впав на бульварі Пушкіна навпроти будівлі «адміністрації» очільника угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна. Зайнялося дерево. На місці працюють пожежники та газовики — перебито газову трубу. Зазначається, що біля будівлі «військової прокуратури» відчувається сильний запах газу.

У соцмережах люди публікують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, Ворошиловський район потрапив під обстріл 23 серпня. Тоді було пошкоджено будівлю «адміністрації», готель та житлові будинки. Загинуло четверо людей, 11 було поранено.

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