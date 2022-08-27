Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты 26 раз обстреляли Донетчину, много разрушений, есть жертвы

27 августа 2022, 11:35

Оккупанты 26 раз обстреляли Донетчину, много разрушений, есть жертвы

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

За сутки армия России 26 раз обстреляла жилые кварталы Донетчины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разбиты 66 гражданских объектов: 35 жилых домов, школа, техникум, магазины, рынок, производственный цех, гостиница, стадион, линии электропередач. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

В полиции отметили, что оккупанты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Славянску, Николаевке, Красногоровке, Торецку, Нью-Йорку, Очеретино, Черкасскому, Нелеповке, Отрадному, Времовке, Максимильяновке, Нетайлово, Александровке.

Войска РФ применили ракеты, ЗРК «С-300», артиллерию, РОСВ «Ураган», «Град».

На месте каждого удара работали полицейские, они фиксировали последствия и помогали пострадавшим. Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

«С помощью полиции эвакуировано 518 граждан, с начала обязательной эвакуации — более 11 тысяч человек, в том числе 1897 детей, 493 человека с инвалидностью», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 — ранены.

Смотрите также:



Еще по теме

Прочее
Война
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:00
Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять
09:46
«ДНР» заявила о ранении восьми человек за сутки
08:54
В оккупированной Каменке жертвами обстрела стали пять человек, в том числе двое детей
08:29
Утром центр Донецка попал под обстрел
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
16:00
В Херсонской области выведен из строя мост через реку Ингулец — ОК «Юг»
15:13
Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети — «Энергоатом»
15:09
В оккупированном российскими войсками Херсоне слышны взрывы
14:02
Перебита последняя линия электропередач с Запорожской АЭС в Украину — российские СМИ
13:18
На оккупированной территории востока Украины РФ усилила работу ФСБ — Гайдай
все новости
12:00
Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять
11:35
Оккупанты 26 раз обстреляли Донетчину, много разрушений, есть жертвы
10:45
В Генштабе рассказали о безуспешных попытках наступления армии РФ на Донбассе
10:07
«Прилеты» в районе ж/д вокзала: Армия РФ обстреляла Славянск
09:46
«ДНР» заявила о ранении восьми человек за сутки
09:15
Из-за обстрелов Донецкой области погибли два человека, еще 12 — ранены
08:54
В оккупированной Каменке жертвами обстрела стали пять человек, в том числе двое детей
08:29
Утром центр Донецка попал под обстрел
23:14
СМИ: Политика, размахивающего флагом «ДНР» перед украинцами, хотят уволить из партии Ле Пен
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
22:32
В случае аварии на ЗАЭС в Украине хватит препаратов для защиты от радиации — Ляшко
22:15
Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►
21:40
В Донецкой области продлят комендантский час
21:10
Украинские военнопленные смогли отправить письма своим родным
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Утром центр Донецка попал под обстрел
27 августа, 08:29
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
26 августа, 22:56
Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►
26 августа, 22:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты