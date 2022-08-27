Оккупанты 26 раз обстреляли Донетчину, много разрушений, есть жертвы

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

За сутки армия России 26 раз обстреляла жилые кварталы Донетчины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разбиты 66 гражданских объектов: 35 жилых домов, школа, техникум, магазины, рынок, производственный цех, гостиница, стадион, линии электропередач. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



В полиции отметили, что оккупанты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Славянску, Николаевке, Красногоровке, Торецку, Нью-Йорку, Очеретино, Черкасскому, Нелеповке, Отрадному, Времовке, Максимильяновке, Нетайлово, Александровке.



Войска РФ применили ракеты, ЗРК «С-300», артиллерию, РОСВ «Ураган», «Град».



На месте каждого удара работали полицейские, они фиксировали последствия и помогали пострадавшим. Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



«С помощью полиции эвакуировано 518 граждан, с начала обязательной эвакуации — более 11 тысяч человек, в том числе 1897 детей, 493 человека с инвалидностью», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 — ранены.



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