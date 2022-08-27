Окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, багато руйнувань, є жертви

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції

За добу армія Росії 26 разів обстріляла житлові квартали Донеччини. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Розбито 66 цивільних об'єктів: 35 житлових будинків, школа, технікум, магазини, ринок, виробничий цех, готель, стадіон, лінії електропередач. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



У поліції зазначили, що окупанти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Слов'янську, Миколаївці, Красногорівці, Торецьку, Нью-Йорку, Очеретино, Черкаському, Неліпівці, Відрадному, Времівці, Максимільянівці, Нетайловому, Олександрівці.



Війська РФ застосували ракети, ЗРК «С-300», артилерію, РСЗВ «Ураган», «Град».



На місці кожного удару працювали поліцейські, вони фіксували наслідки та допомагали постраждалим. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



«За допомогою поліції евакуйовано 518 громадян, з початку обов'язкової евакуації — понад 11 тисяч осіб, зокрема 1897 дітей, 493 особи з інвалідністю», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 — поранені.



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