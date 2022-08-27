Окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, багато руйнувань, є жертви

27 серпня 2022, 11:35

Окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, багато руйнувань, є жертви

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції

За добу армія Росії 26 разів обстріляла житлові квартали Донеччини. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Розбито 66 цивільних об'єктів: 35 житлових будинків, школа, технікум, магазини, ринок, виробничий цех, готель, стадіон, лінії електропередач. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

У поліції зазначили, що окупанти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Слов'янську, Миколаївці, Красногорівці, Торецьку, Нью-Йорку, Очеретино, Черкаському, Неліпівці, Відрадному, Времівці, Максимільянівці, Нетайловому, Олександрівці.

Війська РФ застосували ракети, ЗРК «С-300», артилерію, РСЗВ «Ураган», «Град».

На місці кожного удару працювали поліцейські, вони фіксували наслідки та допомагали постраждалим. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

«За допомогою поліції евакуйовано 518 громадян, з початку обов'язкової евакуації — понад 11 тисяч осіб, зокрема 1897 дітей, 493 особи з інвалідністю», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 — поранені.

Дивіться також:



Ще за темою

Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:11
Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено
12:37
У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам
12:00
Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти
09:46
«ДНР» заявила про поранення восьми людей за добу
08:54
В окупованій Кам'янці жертвами обстрілу стали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей
08:29
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
22:56
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
20:31
Київ заочно засудить «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олімпійський» у Донецьку потрапив під обстріл
18:36
«ДНР» розповіла, скільки гірників однієї шахти забрала на війну
18:01
Окупаційна влада на півдні змушує дітей вчитися за російськими стандартами і шантажує батьків
16:50
Помер «заступник начальника ДАІ» Бердянська після вибуху
16:00
У Херсонській області виведено з ладу міст через річку Інгулець — ОК «Південь»
15:13
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі – «Енергоатом»
15:09
В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи
Всі новини
14:11
Макіївка потрапила під обстріл: Одна людина загинула, четверо поранено
13:34
У 14 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
12:37
У боях під Вугледаром загинув американець. «ДНР» заявила, що передасть тіло родичам
12:00
Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти
11:35
Окупанти 26 разів обстріляли Донеччину, багато руйнувань, є жертви
10:45
У Генштабі розповіли про безуспішні спроби наступу армії РФ на Донбасі
10:07
«Прильоти» в районі залізничного вокзалу: Армія РФ обстріляла Слов'янськ
09:46
«ДНР» заявила про поранення восьми людей за добу
09:15
Через обстріли Донецької області загинули двоє людей, ще 12 — поранено
08:54
В окупованій Кам'янці жертвами обстрілу стали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей
08:29
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
23:14
ЗМІ: Політика, який розмахував прапором «ДНР» перед українцями, хочуть звільнити з партії Ле Пен
22:56
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
22:32
У разі аварії на ЗАЕС в Україні вистачить препаратів для захисту від радіації — Ляшко
22:15
Втома Заходу від України: міф чи реальність? ►
Всі новини
ВІДЕО
Вранці центр Донецька потрапив під обстріл
27 серпня, 08:29
Дев'ять ударів по Слов'янську. Знищено базу ВДВ РФ у Кадіївці. Головне за день ►
26 серпня, 22:56
Втома Заходу від України: міф чи реальність? ►
26 серпня, 22:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти