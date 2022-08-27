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СБУ сообщила о подозрении десяти «чиновникам» на Донбассе. Они перешли на сторону оккупантов

27 августа 2022, 14:53

СБУ сообщила о подозрении десяти «чиновникам» на Донбассе. Они перешли на сторону оккупантов

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении десяти коллаборантам в Донецкой и Луганской областям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ собрала доказательства добровольного сотрудничества с противником еще десяти «чиновникам» на временно оккупированных частях территорий Донетчины и Луганщины.

«Следователи СБУ дополнительно сообщили о подозрении "мэру" Мариуполя и четырем его "заместителям" за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины)», — отметили в ведомстве.

В Службе безопасности подчеркнули, что бывшие депутаты Мариупольского городского совета добровольно перешли на сторону оккупантов и организуют работу органов оккупационных «властей».

Обвинительный акт в еще одном уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) в отношении этих фигурантов уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что глава поселковой Станично-Луганской военно-гражданской администрации и два его заместителя решили «оставить» за собой собственные должности и при оккупационном режиме.

«Пойдя на соглашение с врагом, коллаборанты не только добровольно возглавили фейковую "администрацию Станично-Луганского района ЛНР", но и всячески пытаются доказать свою лояльность. Установлено, что, прибегая к давлению, обману и манипуляциям, они заставляют местных жителей работать на оккупантов, регулярно проводят агитационную работу и призывают поддерживать агрессора», — отмечается в сообщении СБУ.

«Чиновникам» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора в составе организованной группы).

По данным СБУ, добровольно пошел на сделку с оккупантом и глава одного из структурных подразделений захваченного «Луганскгаза».

Чтобы занять «должность» руководителя так называемого «Марковского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства ЛНР», злоумышленник в конце марта 2022 года передал захватчикам все имущество украинского госпредприятия. Он также обеспечивал бесперебойное газоснабжение админздания, в котором расположились представители оккупационных «властей» и незаконные вооруженные формирования.

Изменила присяге и бывшая глава одного из отделов районного Пенсионного фонда в Луганской области. После оккупации она возглавила так называемое «управление Пенсионного фонда Новопсковского района ЛНР».

В настоящее время этим двум фигурантам доложено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура уведомила о подозрении пятерых депутатов Мариупольского горсовета партии ОПЗЖ, которые активно сотрудничают с противником с марта 2022 года и агитируют за присоединение Мариуполя к РФ.

Также сообщалось, что «мэру» Мариуполя Константину Иващенко, назначенному группировкой «ДНР», сообщено о подозрении в госизмене.

Ранее мы информировали, что в отношении главы Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко и его двух заместителей проводится расследование по факту государственной измены.

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