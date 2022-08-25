Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении

Прокуратура уведомила о подозрении пятерых депутатов Мариупольского горсовета партии ОПЗЖ, которые активно сотрудничают с противником с марта 2022 года и агитирующих за присоединение Мариуполя к РФ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Они добровольно согласились занять фейковые должности председателя, первого заместителя и еще трех заместителей так называемой администрации Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями "русского мира" и агитируют население присоединить Мариуполь к РФ», - отмечается в сообщении.



Депутаты заочно уведомлены о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч.3 ст.28, ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины).