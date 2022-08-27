СБУ повідомила про підозру десяти «чиновникам» на Донеччині. Вони перейшли на бік окупантів

27 серпня 2022, 14:53

СБУ повідомила про підозру десяти «чиновникам» на Донеччині. Вони перейшли на бік окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру десяти колаборантам у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства.

СБУ зібрала докази добровільної співпраці з супротивником ще десяти «чиновникам» на тимчасово окупованих частинах територій Донеччини та Луганщини.

«Слідчі СБУ додатково повідомили про підозру "меру" Маріуполя та чотирьом його "заступникам" за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу)», — зазначили у відомстві.

У Службі безпеки наголосили, що колишні депутати Маріупольської міської ради добровільно перейшли на бік окупантів та організують роботу органів окупаційних «влад».

Обвинувальний акт у ще одному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) щодо цих фігурантів уже направлено до суду для розгляду по суті.

Крім того, у відомстві повідомили, що голова селищної Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та два його заступники вирішили «залишити» за собою власні посади й за окупаційного режиму.

«Пішовши на угоду з ворогом, колаборанти не лише добровільно очолили фейкову "адміністрацію Станично-Луганського району ЛНР", а й усіляко намагаються довести свою лояльність. Встановлено, що, вдаючись до тиску, обману та маніпуляцій, вони змушують місцевих мешканців працювати на окупантів, регулярно проводять агітаційну роботу та закликають підтримувати агресора», — наголошується у повідомленні СБУ.

«Чиновникам» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора у складі організованої групи).

За даними СБУ, добровільно пішов на угоду з окупантом і голова одного зі структурних підрозділів захопленого «Луганськгазу».

Щоб обійняти «посаду» керівника так званого «Марківського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства ЛНР», зловмисник наприкінці березня 2022 року передав загарбникам усе майно українського держпідприємства. Він також забезпечував безперебійне газопостачання адмінбудівлі, в якій розташувалися представники окупаційної «влади» та незаконні збройні формування.

Змінила присязі й колишня голова одного із відділів районного Пенсійного фонду у Луганській області. Після окупації вона очолила так зване «управління Пенсійного фонду Новопсковського району ЛНР».

Наразі цим двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру п'ятьох депутатів Маріупольської міськради партії ОПЗЖ, які активно співпрацюють із противником з березня 2022 року та агітують за приєднання Маріуполя до РФ.

Також повідомлялося, що «меру» Маріуполя Костянтину Іващенку, призначеному угрупованням «ДНР», повідомлено про підозру у держзраді.

Раніше ми інформували, що стосовно голови Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка та його двох заступників проводиться розслідування за фактом державної зради.

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