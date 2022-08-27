Мэр Славянска пригрозил обустроить линию обороны у точек продажи алкоголя

Мэр Славянска Вадим Лях пригрозил предпринимателям, которые не соблюдают запрет на продажу алкоголя, обустроить вместо их торговых точек линию обороны.



«Идет война. Люди находятся в стрессовой ситуации. И алкоголь не лечит, а лишь провоцирует неадекватное поведение вплоть до совершения преступлений. Отсюда — случаи мародерства и даже убийства. Поэтому так важно придерживаться решения о запрете на продажу спиртного», — сказал Лях в видеообращении в Facebook.



Он отметил, что некоторые предприниматели игнорируют установленный запрет на продажу алкоголя в Донецкой области, и полиция уже дважды конфисковала у них алкоголь.



«Третьего раза не будет. Потому что географически эти торговые точки хорошо вписываются в третью линию Славянской обороны. И уже в понедельник возле них появятся фортификационные сооружения — противотанковые ежи, блиндажи и другие... То же касается и продавцов алкоголя на дому. Не ждите, пока вместо торговой точки в вашем доме появится точка огневая», — подчеркнул мэр Славянска.

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