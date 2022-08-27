Мер Слов'янська пригрозив облаштувати лінію оборони біля точок продажу алкоголю

Мер Слов'янська Вадим Лях пригрозив підприємцям, які не дотримуються заборони на продаж алкоголю, облаштувати замість їхніх торгових точок лінію оборони.



«Йде війна. Люди перебувають у стресовій ситуації. І алкоголь не лікує, а лише провокує неадекватну поведінку аж до скоєння злочинів. Звідси випадки мародерства і навіть вбивства. Тому так важливо дотримуватися рішення про заборону продажу спиртного», — сказав Лях у відеозверненні у Facebook.



Він зазначив, що деякі підприємці ігнорують встановлену заборону на продаж алкоголю на Донеччині, і поліція вже двічі конфіскувала у них алкоголь.



«Третього разу не буде. Бо географічно ці торгові точки добре вписуються до третьої лінії Слов'янської оборони. І вже в понеділок біля них з'являться фортифікаційні споруди — протитанкові їжаки, бліндажі та інші... Те саме стосується продавців алкоголю вдома. Не чекайте, поки замість торгової точки у вашому будинку з'явиться вогнева точка», — підкреслив мер Слов'янська.

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