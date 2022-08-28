Оккупанты из группировки «ЛНР» подготовили к 1 сентября пространный многостраничный документ под названием «Структурный план урока на тему «Моя история». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.



Планируется, что именно по этой методичке начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.



Отмечается, что предложенный план представляет собой «традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей». Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои — преступники, Украина должна быть уничтожена.



«Большинство цитат из этого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу», — сказано в сообщении.



«Запад, ощущающий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердцевинной Земли" — России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это русские (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней Руси, крещеной в Херсонесе князем Владимиром», — написано в методичке.



«Крещение Руси состоялось в Киеве. В Херсонесе крестили самого Владимира», — прокомментировали в Минобороны.



«Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, когда-то являвшейся центром всего цивилизованного мира, имевшей величайшую культуру и глубокую религиозную традицию… Возникли центры ранней российской государственности: северный — в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный — в будущем Киеве», — пишут в методичке.



В Мионбороны обратили внимание на то, что «оба российских города младше Киева».



«Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых украинских слов… Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"… Украинский язык навязывался людям насильно», — трактеут исторические события методичка.



«Советская власть продолжала политику Российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка», — прокоментировало Минобороны.



«Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям — например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан «великороссом», а в анкетах 1930-1950-х годов — украинцем», — утверждают российские пропагандисты.



В Минобороны отметили, что «единственная национальность, способствовавшая карьере в Советском Союзе — русский».



«Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы… Превращение Украины в «анти-Россию» велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО… Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не окончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев», — навязывает методичка российские идеологемы.



В Минобороны Украины подчеркнули, что «одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования».