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Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины

27 августа 2022, 15:21

Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины

В школах на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также на захваченных российской армией частях Запорожской и в Херсонской области будет вооруженная охрана. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает российский «ТАСС».

«Президент РФ дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сообщил он.

По словам Кириенко, средства для этого выделены РФ. Целью в России назвали обеспечение безопасности учебного процесса.

Также он сообщил, что в этих регионах планируется комбинированное обучение.

«Либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно», — уверяет он.

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