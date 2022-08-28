Окупанти у «ЛНР» підготували псевдоісторичну шкільну методичку

28 серпня 2022, 13:06

Окупанти у «ЛНР» підготували псевдоісторичну шкільну методичку

Окупанти із угруповання «ЛНР» підготували до 1 вересня багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

 Планується, що саме за цією методичкою розпочнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях у новому навчальному році.

 Зазначається, що запропонований план є «традиційною солянкою псевдоісторичних фактів і божевільних ідей». Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої злочинці, Україна має бути знищена.

«Більшість цитат із цього документа суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду», — сказано у повідомленні.

 Захід, який відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Сердцевинної Землі" Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу — це росіяни (великороси), українці (малороси) і білоруси, - східні слов'яни, спадкоємці Стародавньої Русі, хрещеної в Херсонесі князем Володимиром», — написано в методичці.

«Хрещення Русі відбулося у Києві. У Херсонесі хрестили самого Володимира», — прокоментували у Міноборони.

«Давньої Русі, Російської імперії та сучасної Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, що мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію… Виникли центри ранньої російської державності: північний у Старій Ладозі і майбутньому Новгороді, а згодом і південний — у майбутньому Києві», — пишуть у методичці.

 У Міонборони звернули увагу на те, що «обидва російські міста молодші Києва».

«Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертається навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових українських слів… Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла "Україна імені Володимира Ілліча Леніна"… Українська мова нав'язувалась людям насильно», — трактує історичні події методичка.

 «Радянська влада продовжувала політику Російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови», - прокоментувало Міноборони.

«Багато було тих, хто переписався в українці з кар'єрних міркувань наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний великоросом, а в анкетах 1930-1950-х років — українцем», — стверджують російські пропагандисти.

 У Міноборони зазначили, що «єдина національність, яка сприяла кар'єрі в Радянському Союзі — російська».

 «Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді… Перетворення України в «анти-Росію» велося українською владою під прямим тиском США, ЄС і НАТО… Напружена боротьба, всіх сил, що не може не закінчитися перемогою та звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців», — нав'язує методика російські ідеологеми.

 У Міноборони України наголосили, що «одним із перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти».

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