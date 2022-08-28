На базе россиян в оккупированном Сватово произошли взрывы

В оккупированном Сватово на Луганщине произошли мощные взрывы на российской военной базе, на которой проводилась предислокация. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергея Гайдай в эфире телемарафона.



«Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватово. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватово, там осталась только полиция ОРДЛОвская. Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И что-то на этой базе, снова какая-то "бавовна" произошла... Еще два часа назад там очень все еще горело и подрывалось», — отметил он.



Гайдай добавил, что о числе погибших среди оккупантов будет известно позже.