ВСУ атаковали военную базу оккупантов в Мелитополе

Сегодня украинские военные ликвидировали большое количество военной техники на одной из баз россиян во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.



«Сегодня ВСУ атаковали одну из военных баз оккупантов в Мелитополе. Ликвидировано большое количество военной техники и вражеских сил», — рассказал Федоров.



По его словам, российские военные выпустили ракету с южного направления по жилищной инфраструктуре Мелитополя. Разрушены 10 домов, пострадал один человек.



Федоров также сообщил, что оккупанты пытаются подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме.



«Завезли в Мелитополь большегрузные машины с проводами и бочками с трансформаторным маслом. Мелитопольские партизаны взорвали одну из электроопор, испортив планы рашистов по похищению электроэнергии из ЗАЭС», — отметил мэр Мелитополя.