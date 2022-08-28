На базі росіян в окупованому Сватовому сталися вибухи

В окупованому Сватовому на Луганщині сталися потужні вибухи на російській військовій базі, де проводилася передислокація. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



«Вночі щось у них сталося. Але вже у нашому Сватовому. Там була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, де вони проводили передислокацію. І щось на цій базі, знову якась "бавовна" сталася... Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося», — зазначив він.



Гайдай додав, що про кількість загиблих серед окупантів буде відомо пізніше.