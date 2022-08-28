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Зеленский: Украина обязательно вернется на Донбасс

28 августа 2022, 22:27

Зеленский: Украина обязательно вернется на Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется на Донбасс.

«Ежегодно в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника – День города Донецка и День шахтера. В 2014-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка», — сказал он в своем видеообращении в воскресенье вечером.

«А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни о одном своем городе и ни о одном своем человеке. Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий», — отметил Зеленский.

Он добавил, что «сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен».

«Но Украина вернется. Обязательно. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией: Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно — в Крыму. Украина все помнит», — подчеркнул президент.

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