Зеленський: Україна обов'язково повернеться на Донбас

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться на Донбас.



«Щороку в останні вихідні літа у нашій державі відзначалися два свята — День міста Донецька та День шахтаря. 2014-го року через окупантів усе змінилося для Донецька», — сказав він у своєму відеозверненні в неділю ввечері.



«А цього року всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним із найбагатших та найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найшанованіших професій», — зазначив Зеленський.



Він додав, що «зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований».



«Але Україна повернеться. Обов'язково. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці та благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його у Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов'я, у всіх районах, що знаходяться під російською окупацією: Харківщиною, Запоріжжям, Херсонщиною. І обов'язково — у Криму. Україна все пам'ятає», — наголосив президент.