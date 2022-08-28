Донецк — украинский: Глава области поздравил дончан с днем города

Донецк пока оккупирован, но украинская власть обязательно вернется в город. Об этом говорится в поздравлении главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко с днем города Донецка.



«В девятый раз мы отмечаем этот день в вынужденном переселении, пока наш город остается в оккупации. Но каждый раз мы все ближе ко дню возвращения. Донецк бывает разным: спортивным, культурным, промышленным, но неизменным остается одно: Донецк — украинский», — подчеркнул Кириленко.



«Мы обязательно вернемся. Донецк расцветет снова миллионом роз под сине-желтым флагом. И день города будем праздновать уже вместе, а не порознь», — добавил глава области.



Он призвал дончан бороться для этого и проявить «крепкий донецкий характер».