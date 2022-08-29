Славянск снова попал под обстрел. В городе проблемы с электроснабжением

Славянск минувшей ночью попал под обстрел российских сил. Об этом сообщил глава городской военной админитсрации Вадим Лях.



Он отметил, что обстрелян район САТУ. Информация о повреждениях уточняется. Жертв и раненых нет.



Также Лях сообщил, что есть проблема со снабжением электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны. Ремонту трансформатор не подлежит, отметил мэр.



«Целинку и Кирпичный в течение недели переподключим, такая возможность есть. А вот с Курортом ситуация намного сложнее. Будем стараться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две», — рассказал Лях.