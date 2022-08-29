Слов'янськ знову потрапив під обстріл. У місті проблеми з електропостачанням

Слов'янськ минулої ночі потрапив під обстріл російських сил. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.



Він зазначив, що обстріляно район САТУ. Інформація про пошкодження уточнюється. Жертв та поранених немає.



Також Лях повідомив, що є проблема із постачанням електроенергії до мікрорайонів Славкурорт, Цілинний, Цегляний. Пов'язана вона з тим, що повністю вигорів трансформатор, від якого було заживлено ці мікрорайони. Ремонт трансформатор не підлягає, зазначив мер.



«Цілинку та Цегляний протягом тижня перепідключимо, така можливість є. А ось із Курортом ситуація набагато складніша. Намагатимемося її вирішити. Але, на жаль, це не на тиждень і не на два», — розповів Лях.