ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов под Херсоном — ОГВ «Каховка»

ВСУ прорвали первую линию обороны армии РФ неподалеку от оккупированного Херсона. Об этом сообщила оперативная группировка войск «Каховка».



«109 полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя», - сказано в сообщении.



Своё заявление ОГВ «Каховка» подкрепила видео, зафиксированное во время боя одним из оккупантов. Он рассказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны, атакуют с танков, артиллерии и авиации.

Ранее ряд российских источников подтвердил убийство экс-нардепа от фракции «Слуги народа» Алексея Ковалева, который перешел на сторону российских оккупационных властей в Херсонской области.