ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів під Херсоном — ОУВ «Каховка»

ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ неподалік окупованого Херсона. Про це повідомило оперативне угруповання військ «Каховка».



«109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», - сказано в повідомленні.



Свою заяву ОУВ «Каховка» підкріпила відео, зафіксоване під час бою одним із окупантів. Він розповів, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони, атакують із танків, артилерії та авіації.

Раніше низка російських джерел підтвердила вбивство екс-нардепа від фракції «Слуги народу» Олексія Ковальова, який перейшов на бік російської окупаційної влади в Херсонській області.